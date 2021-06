Ööklubist Pattaya, mis avas uksed aastal 2004 Turu tänavas Eesti Energia endises kontorihoones, ei ole juba aastast 2009 peopidamise helisid tänavale kaikunud. Ka selle asemel järgemööda koha sisse võtnud Ahi ja Cleo on vaikinud. Hoone ootab mahalõhkumist, sisemuses on lammutus juba alanud. Just see sobis suurepäraselt eeloleval neljapäeval sealsamas näituse «Peitus» avamisega algava tänavakunstifestivali Stencibility korraldajatele.