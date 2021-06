Eelmisel nädalal tuli teade, et Arbi järvest on leitud tundmatut hõljumit ning seetõttu pole ajutiselt soovitatav seal ujuda. Ehkki hõljum pole kadunud, kinnitavad asjatundjad, et veeproovide tulemused vastavad igati nendele määradele, mida loetakse ohutuks.