Näituse kuraatori, Tartu Ülikooli romanistika professori Sara Bédard-Goulet’ sõnul ajendavad näitusel esitletud kolm teost – Flo Kasearu «Kas sina tegid seda?», Damien Beyrouthy «Tema nimi oli Petra» ning Jean Arnaud’ ja François Landrioti «Rhinocerotopia» – mõtisklema vastutuse üle, mis paratamatult seostub jagamise ja kooselamise teemadega. «Kuigi hääled nimetavad Flo Kasearu teoses väliselt süüdioleva osapoole, on vaatajal ruumi ette kujutada, kes süüdistatav olla võib ja mis kuriteos teda süüdistatakse. Elupaiga hävitamine on olulisim nii Damien Beyrouthyl kui ka Jean Arnaud’l ja François Landriot’l, ent need kaks teost osutavad ka vältimatule ökosüsteemide hübriidsusele ja vajalikule debatile, milles nad osalevad. Kõik teosed pakuvad võimsaid kujutisi nii loomade elust kui ka ainulaadsetest elatud kogemustest, luues tähendust ja äratades tähelepanu konkreetse dialoogi vastu, mis iga indiviidiga nõutud on,» ütles Bédard-Goulet.