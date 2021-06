Rally Estonia piletitest on osa tsoone juba läbi müüdud

Tänavu on Rally Estonial kasutusel eelmisel aastal ennast õigustanud rallipasside paketid, kus igas grupis on kuni kaheksa pealtvaatamiskohta.

Rally Estonia pressiesindaja Margus Kiiver vahendas pühapäeva õhtul, et päris täpset passide müügi statistikat avalikkusega jagada ei saa, aga saab öelda, et müük algas probleemideta ning on olnud ootustekohane ehk huvi on suur.