Irja Alakivi: linnalooduse hiiliv allakäik

Ütleksin, et süvenenud on loodushoiuga flirtimine ehk «tantsimine» asfaldile asetatud potistatud puukeste ümber tõsiste looduskaitseliste tegevuste asemel, nagu parkide säilitamine ja korrastamine. Üldplaneeringu avalikule väljapanekule oli esitatud räigete vastuolude või tahtlike vigadega teemakaarte, nagu näiteks Maarjamõisa asumi kohta, kus ühel teemakaardil on maa märgistatud haljastuse arendamiseks, teisel on sama maa määratud ehitusmaaks.