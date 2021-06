Reedeõhtune melu ses paigas rääkis selget keelt, et see paik on noorte seas äärmiselt populaarne ning kohalviibijad ei heitu sellest, et neid jälgib politsei ning käsipuude küljes seisavad sildid, kus kirjas: «Siin on videovalve. Alkoholi tarbimine keelatud!»