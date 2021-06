Minister andis Reola peatuse säilimiseks veidi lootust

Tartumaa ühistranspordikeskus saatis koos Kambja ja Kastre vallavalitsusega Elronile ning majandus- ja taristuministrile kirja, kus andis teada, et suve jooksul on võimalik rakendada meetmeid, mis kasvataks Reola peatuses rongile astuvate ja sealt väljuvate inimeste hulka.

Minister Taavi Aas vastas Tartumaa ühistranspordikeskusele, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium avaliku liiniveo tellijana on nõus Reola raudteepeatuse säilitamisega reisirongide sõiduplaanis järgmisel liiklusgraafikuperioodil eeldusel, et asutakse ellu viima meetmeid, et sõitjate hulk kasvaks.