Kes oleks arvanud, et sefiiritort ja death metal ühes lauses harmooniliselt kõlavad, kuid just nende kahe sümbioos on elaval kujul nähtaval Kvartali keskuse nullkorrusel. Kitarrist Ott Rang müüb seal kondiitriäris torte ja kooke, samal ajal rauamaitselist muusikat kirjutades ning ka mängides.