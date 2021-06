Nõo kiriku ees seisab Eesti lipulaulule pühendatud mälestuskivi

Mälestuskivil on metalli söövitatud laulu «Eesti, Eesti, ela sa!» viiesalmiline algtekst, mille lõi Nõo kirikuõpetaja Martin Lipp, ning see ilmus 1897. aasta väljaandes «Kodu kannid» nr 19. 1922. aastal kirjutas nendele sõnadele viisi 17-aastane Enn Võrk.

Nõo reaalgümnaasiumi direktor ja vallaelukomisjoni esimees Jaanus Järveoja viitas sõnavõtus järjepidevuse tähtsusele ja tema tõstis ka esile, et maailmas on ainult neljateistkümnel riigil lipulaul, ja erakordsusena rõhutas ta, et maailmas ainsana on Nõos nüüd ka mälestuskivi lipulaulule.