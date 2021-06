Trepistikule on vaba istekohta leida keeruline. Seal, kus parasjagu pole istumas inimesi, seisavad rivis pudelid ja purgid joovastavate jookidega. Mõnes on midagi sees, kuid suuremjagu on need juba tühjaks kummutatud. Melu on korralik. Kusagilt kostub kõlarist muusika, neljaliikmeline tüdrukute seltskond liigutab hoogsalt muusika taktis puusi.