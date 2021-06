Riia-Vaksali viaduktil alustati plaatimisega

Esialgu tehakse plaatimistöid poolel ehitusalal ning need ei sega praegu kehtivat liikluskorraldust. Pärast plaatimist avatakse ristmikud ja jalakäijate tunnelid ning lubatakse autoliiklus suuremas mahus kui 1+1 sõidural.

Riia-Vaksali tänava ristmiku rekonstrueerimise eesmärk on muuta piirkond kergliiklejatele ohutumaks ja mugavamaks. Ristmiku rekonstrueerimisprojekti alus on Tinter-Projekt OÜ koostatud eelprojekt, milles on arvestatud ideekonkursi võidutööd «Sindlinahk» (Part OÜ).