Muidugi ei lähe kõik ka murudega kohe nii, nagu peaks. Oleme veel kinni arusaamas, et muru peab olema tihe madal vaip, kus ei kasva muud kui mõned spetsiaalselt selleks aretatud ja valitud kõrrelised. Aga arusaamad muutuvad ja loota on, et aegamööda ka need, kes kangekaelselt võitlevad võilillede ja muude õitsvate taimede (ning koos sellega liblikate, kimalaste, mesilaste jt) vastu, revideerivad oma seisukohti. Lõpuks võib ju inimene, kellele meeldib oma ukse ees ja akna all näha tihedat madalat vaipa, osta Vaibaparadiisist talle sobiva.