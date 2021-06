Siiri Laidla: solvumine ja sõnavabadus

Meenub üks ere seik. Kui aastate eest sain töökoha äärelinna kakskeelses lasteaias, selgus, et eesti filoloogi diplomist ei piisanud. Pidin end ka vene keele oskuses tublisti tõestama. Õppeaasta stardikoosolekul mainisin, et olen sel tööl kogenematu (ei olnud alushariduse kutsetunnistust, see puudus toona mõnel teiselgi), soovin kõigest väest kollektiivi sulanduda ja tore, kui tuldaks ise mu juurde rääkima. Sest mu vene keel on «smešnoi». Küll ma alles sain selle ettevaatamatu sõnavõtu eest!