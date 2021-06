Ma olen jalgpallifänn, aga ma tunnistan, et Eesti koondise mänge ma enamasti ei vaata. Ootan Euroopa meistrivõistlusi, mis varsti algavad, ja olen sel ajal teleka ette naelutatud. Teadsin väga hästi, et Leedu ja Eesti mäng toimub 1. juunil, aga ma pidin sel ajal tööd tegema. Ma ei olnud kummagi poolt, aga see, et Eesti võitis, sellest raporteeris mulle sõbranna elukaaslane kohe pärast mängu, tegi mulle rõõmu.