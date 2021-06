Taimi Rao: tervist edendavast lasteaiast on saanud...

Veel mullu sügiseni olid Põltsamaa linna lasteaiad tervist edendavad lasteaiad, mille menüü oli koostatud laste vanust ja vajadusi arvestades. Veidi vähem kui aasta tagasi viidi hariduskomisjoni ettepanekul ja kokkuhoidu ettekäändeks tuues sööklate pidamine haridusasutuste alt ära. Lasteaiaköökide majandamine anti üle valla allasutusele Põltsamaa Haldus.

Enne seda kinnitas haridusosakonna juhataja korduvalt, et lasteaedade juurest kööke ei kaotata. Juhtus teisiti. Allasutuse juht Ants Reinumägi otsustas päevapealt, ilma volikogu otsuseta, hoolekoguga kooskõlastamata ja lasteaedadega arvestamata, et lasteaedade juurde pole kööke vaja. Mõnel üksikul kaugema kandi lasteaial õnnestus oma köök säilitada, mujal vaaritab toidu suurköök.

Sügisel pöördusime Põltsamaa vallavõimu poole lapsevanemate murega, et toidu kvaliteet on halvenenud. Suurköök oli siis töötanud paar kuud. Oli näha, et asjad pole päris korras. Vastus murekirjale oli üldsõnaline ja anti justkui lubadus. Või siis ka mitte... Mis sest, et lapsed söövad topsitoitu, külmutatud pirukaid ja ühel-kahel päeval nädalas tundub, et koguse poolest on toitu nagu vähe. Aga kümne päeva kohta olevat kaloraaž paigas ja JOKK.

Järgnenud koosolekul julgustati meid pöörduma, kui peaks veel olema muresid lasteaiatoiduga. Oli tunda, et suusoojaks. Põllumajandus- ja toiduamet (tol ajal veel veterinaar- ja toiduamet) tegi mitu ettekirjutust köögile, soovitas köögil teha koostööd lasteaia tervisetöötajaga, ja oli siiski lootust.

Senine hõrk küpsetis sai suurköögis kiirelt asenduse – kilekotis pirukas. Sellist jama näeme siiani menüüs.

Nüüd, üle poole aasta hiljem oleme ikka sama probleemi ees. Põllumajandus- ja toiduamet on teinud gümnaasiumi köögile järjekordse rea ettekirjutusi järelkontrolli käigus. Näeme, et kõik sügisel räägitud mured on veelgi süvenenud. Dokumendist loeme, et pole läbi mõeldud ega esitatud plaani toiduainete, töötajate, toitude käitlemise ega jäätmete liikumise kohta, käsitlemata on allergeenide teema, ei ole selgitatud, kes vastutab, kui toit ei jõua sihtkohta või ei püsi serveerimiseni ehk kuni kaks tundi nõutud temperatuuril.

Kui keegi haigestub, pole teada, kes asendab. Külmaahela katkematuse tagamine – esitamata, jäätmekäitlust ning ohtliku toidu tagasi võtmist puudutav dokument – esitamata, kahjuritõrje leping – esitamata, puhtusekontrolli seireleht – esitamata, veeuuringu katseprotokoll – esitamata.

Samuti ei olnud esitatud plaani, kuidas laste toiduga tegelejad tagavad isikliku hügieeni, ei ole esitatud enesekontrolliplaani, samuti on kirjeldamata, kuidas tagatakse toidu jälgitavus, ning see, kuidas tegutsetakse toidutekkeliste nakkushaiguste korral ja kes vastutab. Toiduvedaja tervisetõend ja hügieeniteadmisi tõendav dokument esitamata. Põllumajandus- ja toiduameti kirjale vastamise ja puuduste likvideerimise tähtajaks anti 31. mai. 1. juunil ei ole valla dokumendiregistris märget, et probleemide lahendamisega oleks tegeletud.

Lisaks ei ole toitlustamist korraldaval ettevõttel kaebuste esitamise ja lahendamise korda – ka mul on juba ammu tunne, et kõik mured surevad kuskil suvalises kirjakastis üksindusse. Paremal juhul on toiduteemaline kaebus niipalju tähelepanu saanud, et on vähemalt hariduskomisjoni laua taga seda naeruks seatud. Konstruktiivset kriitikat võetakse kui vaenutegevust ja see saab kohe vihase vastureaktsiooni osaliseks. Oleme korduvalt näinud.

Viitasime oma murekirjas reedestele küpsetistele, milleks varem olid kohapeal valmistatud plaadikoogid, pitsad ja muu, milles kasutati aedvilja, täisterajahu ja mida laps sai süüa, nii et kõht täis. Senine hõrk küpsetis sai suurköögis kiirelt asenduse – kilekotis pirukas. Sellist jama näeme siiani menüüs.

Mulle kui lapsevanemale on vastuvõetamatu, et 1200 last toitlustama pidav ettevõte on saanud korduvaid ettekirjutusi niivõrd kriitilistes punktides. Kuulen paljudelt lapsevanematelt kurtmist nii kooli- kui lasteaiatoidu kohta – kannatanud on praeguses süsteemis mõlemad. Toidu kvaliteet on ebaühtlane, menüü ühekülgne, toit seisab tunde konteineris, enne kui see laste ette lauale jõuab.

Kas vallal on ette näidata, kui palju on saavutatud päriselt kokkuhoidu ja mille arvelt see tuleb? Suurköögis valitsev kaos paistab kaugele. Selle kõige kinnituseks on peakokk andnud lahkumisavalduse ja otsitakse uut, kes selle uppuva laeva päästaks. Selliselt, oma vigu mitte tunnistades, võivad suured juhid siin hulgi keskastmejuhte läbi põletada – laev on otsapidi põhjas ja kannatajaks on lapsed. Kes siin ahelas ei saa oma tööga hakkama?