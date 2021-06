Urmas Roht on lugejate ette andnud käsiraamatu «Lehtpuud» kaks osa. FOTO: Raimu Hanson

Aastal 2007 tuli trükist käsiraamat «Lehtpuud» esimene osa, mille koostamisel on mõeldud dendroloogia kui õppeaine tudeerijaile, aga samuti puukoolitöötajaile, haljastajaile, loodus- ja keskkonnakaitsjaile – kõigile, kes peavad lugu puittaimedest ja soovivad neid tundma õppida. Nüüd on selle raamatu autor Urmas Roht Tartu kirjastuse Atlex abiga välja andnud teise osa.

Käsiraamat-määraja esimese osa saatesõnades on märgitud, et see sündis vajadusest lehtpuude uue süsteemse käsitluse järele.