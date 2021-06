Ilmatsalus võib Linnuteel sügiseni jälle matkata

Tartu linnavalitsus ja maaomanik OÜ Ilmatsalu Kala said kokkuleppele, et matkarajaga kaasnevad kohustused ja vastutuse võtab üle linnavalitsus ning seetõttu rada taasavatakse.

Ilmatsalu Kala haldusjuht Marko Sokk tõdes, et varem küll niitis rajal heina riigimetsa majandamise keskus (RMK), aga otsest vastutust neil polnud. «Rajal on ohtlik linnuvaatlustorn, mille ohutuses pidime meie veenduma,» rääkis ta. Sokk lisas, et õnnetuste puhul oleks kogu vastutus langenud Ilmatsalu Kalale.