Nüüd, kus riigikogu menetluses on ehitusseadustiku muutmise eelnõud – sotside oma läbis äsja esimese lugemise, oma on esitanud ka Isamaa –, on Ants Kask seda meelt, et tegu on õige asjaga, kuigi öeldakse, et need koristamised jäävad siis linnaeelarvele koormaks. «Inimesed oma teoorjusliku tööga aitasid linna,» iseloomustas Kask praegust olukorda.