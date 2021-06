Heino Jaanus on juba varem omal käel restaureerinud kaks bussi, eile esitletu on kolmas. Masinaid putitama õppis ta juba poisikesena ja koolijütsina pani liikuma ka kooli autod, millega siis sõpradega salaja poes käis.

Kui abikaasa küsis, et miks sa jälle sinna garaaži ronid, siis vastasin, et sinu autot lähen tegema ja nii sain ka bussi restaureerimiseks aega, naljatles Heino Jaanus.

Et musta numbriplaati on lootus saada vaid vanematel kui 35-aastastel sõidukitel, peab nüüd esitletud buss uunikumi staatust veel kolm aastat ootama.

«Tema on veel liiga noor, uunikumi vanus peab olema vähemalt 35 aastat, aga see Ikaruse buss on 1989. aastal valmistatud,» selgitas restauraator. Numbri saamiseks tuleb läbida põhjalik kontroll, mis kinnitab auto tehnoseisundi ja juppide originaalsuse.

Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuhi Ramses Riive sõnul on 1989. aastal Ungaris toodetud bussi taastamise peamine eesmärk ajaloolise pärandi säilitamine. «Ajalugu tuleb väärtustada, et ka noored teaksid millega varem on liigeldud,» ütles Riive.