Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuhi Ramses Riive sõnul oli 1989. aastal Ungaris toodetud bussi taastamise peamiseks eesmärgiks ajaloolise pärandi säilitamine. «Ajalugu tuleb väärtustada ja alles hoida, et ka noored teaksid, millega varem on liigeldud. Taastamise mõte oligi anda ajaloolisele bussile uus elu, säilitada järeltulevatele põlvedele ning ka linnarahvale silmarõõmu pakkuda,» sõnas Riive.