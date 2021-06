Peipsi järve puhastatakse taas vanadest kalavõrkudest

Regulaarne tragimine on seda olulisem, et kalapüügi seisukohalt kõige väärtuslikumate kalade – koha ja ahvena – varud on vähenenud ning langenud mõõduka ja halva vahepealsesse seisu. Kalade arvukusele mõjuvad mahajäetud ja kaotsi läinud võrgud hävitavalt, sest uuemad kalastusvahendid on valmistatud sünteetilistest materjalidest ning nood on võimelised kalu püüdma veel pikka aega peale kasutamise lõppu.