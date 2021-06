Tartu lühiuudised

Tartu linnavalitsus eraldas noorsootöö keskusele reservfondist 19 268 eurot, et too saaks palgata kaks tänavanoorsootöötajat.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul on tänavanoorsootöö koormus kasvanud. «Piirangute tõttu on paljude noorte peamised eakaaslastega kohtumise ja suhtlemise kohad olnud suletud või distants­õppel, mistõttu on uuteks kogunemispaikadeks saanud mitmesugused paigad avalikus ruumis. Kui noorsootöötajaid on rohkem, jõuavad nad noortega tihedamalt suhelda ja teha paremat ennetustööd riskikäitumise vähendamiseks,» põhjendas ta.