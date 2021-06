Arvatavasti oli ka põhjus selles, et kevadel ilusate ilmade saabudes kehtis Eestis veel eriolukord, tuli kinni pidada 2 + 2 reeglist, ja kes veel mäletab, siis toona sõitsid ka politseipatrullid sageli mööda linna nii, et auto katusele sätitud ruuporist kõlasid suunised püsida kodus ja hoida vahet.

Nüüd aga on nii, et päeval istuvad treppidel tudengid, kes kasutavad võimalust õues õppida, ning linlased, et ilusat jõevaadet nautida ja jalgu puhata. Öötundidel aga käib seal hoopis teistsugune elu. Kaklused, vedelev prügi, purupurjus alaealised – need on märksõnad, mis ilmselt mõneks ajaks jäävad iseloomustama Delta-tagust ööelu jõe kaldal.