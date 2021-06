Suur Riia ringi ümberehitus algab juba järgmisel nädalal

Transpordiameti peadirektor Kaido Padar nentis, et tegemist on ühe suurima investeeringuga, mida riik on üldse Lõuna-Eesti taristusse panustanud. «Eesmärk on muuta liiklemist ohutumaks, parandada ristmike läbilaskevõimet Tartus, linnast läbisõidul ja loomulikult Tartusse saabumisel,» ütles Padar.