Julia Beljajeva sõnas, et kassid ja koerad on talle alati südamelähedased olnud. «Ka minul endal on kodus nii kass Markiis kui koer Benni. Armastan neid väga ja nad on minu jaoks suurepärased emotsioonide tasakaalustajad ja aitavad rasketel hetkedel hetkes olla,» sõnas vehkleja

Ta lisas, et tema jaoks ei olnud küsimustki, kui tehti Dr Sterni poolt ettepanek järjekordseks heategevuskampaaniaks. «Tore, et sain taaskord oma Facebooki fännilehega paljudele kassidele abiks olla.»

Seekord läks kassiliiv MTÜle Cats Help. MTÜ esindaja Evelyn Taaler selgitas, et Cats Help on vabatahtlikest koosnev organisatsioon hüljatud kasside abistamiseks. «Meie missiooniks on tänavalt päästetud loomad terveks ravida, kiipida, steriliseerida ja uude koju saata,» rääkis Taaler.