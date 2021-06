Tartus korraldab jaanipäeva tähistamist Eesti Rahva Muuseumi sõprade selts, kuid kahjuks on tänavune traditsioonilise Raadi jaanitule pidamine vähetõenäoline.

«Kõigi eelduste kohaselt jaanituld tänavu teha ei saa, sest osalejate arv on piiratud tuhandeni, kuid mõisaparki toob jaanilõke kohale enamasti 10 000 inimest,» selgitas ERMi koostöövõrgustike koordinaator Sirje Madisson.

Jätkame praegu Ulila Rocki planeerimist nii, et rahvaarv ei ületaks valitsuse kehtestatud piirangut, ütles MTÜ​ Ulila Suveaed assistent Mari-Liis Older

19. juunil peaks Tartu laululaval toimuma kontsert «Tartu jaanipidu», mille piletid on müügis, kuid laululava haldav Tartu Sport ei ole korraldajaga veel lepingut sõlminud. Linnavalitsuse hinnangul ei ole selle toimumine piirangute tõttu tõenäoline. Ürituse korraldajalt ei õnnestunud eile õhtuks kommentaari saada.

Elva valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde sõnas, et kultuurimajad ja -seltsid organiseerivad kohalikud jaanituled ise. «Elva lauluväljakul on igal aastal korraldatud jaanipidu, kus esineb alati mõni ansambel, ja see peaks ka tänavu toimuma,» ütles ta.