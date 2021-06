Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg rääkis, et nii Tartu linn kui ka maakond suudavad pakkuda palju üllatavat isegi piirkonna elanikele, rääkimata siia saabuvatest turistidest. «Tänavuse kampaaniaga soovime inimestele lähemale tuua just siinsed elamused, tutvustades laia spektrit alates maitseelamustest ja lõpetades aktiivse puhkusega. Elamusi võib kogeda nii paadimajas ööbides, ootamatus paigas toimuval Emajõe suvekontserdil, rattamatkal või hoopis teaduskatseid tehes,» sõnas ta.

Ka sel suvel toimuvad omanäolised teematuurid, mis tutvustavad piirkonda tavatute nurkade alt. Need on kõikidele osalejatele tasuta. Käesoleval aastal on erilise tähelepanu all Emajõgi ja veeseiklused ning suve jooksul toimub erineva temaatikaga põnevaid paadimatku.