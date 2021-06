Tartu lennujaama endine ülem Rein Mark nõjatub Eesti lennundusmuuseumis An-2 uksele. Sellised moosiriiuliks, metsavahiks, annuškaks ja ka kukurusnikuks kutsud ühemootorilised lennukid lendasid Tartust siseliinidel Viljandisse, Pärnusse ja saartele. Taamal seisab Jak-40, reaktiivlennuk, sellised käisid Tartust Moskvasse, Leningradi, Simferoopolisse ja Odessasse. Muuseumijuht Mati Meos ütles, et ei saa kinnitada, et just need lennumasinad oleks Tartust lähtunud liinidel lennanud. FOTO: Sille Annuk