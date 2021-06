Kuldar Leisil on kaks peamist sihti. «Esiteks on meie sihiks luua kogu Lõuna-Eestit kattev suur meeskond,» selgitas ta. «Sellesse kuuluvad lisaks sihtasutuse töötajatele ka Tartu 2024 programmi elluviivad loojad ja korraldajad, koostööpartnerid Tartu linnast ja teistest omavalitsustest, haridusasutustest ja erasektorist, üritustele kaasa aitavad vabatahtlikud ja paljud teised. Ma soovin, et kõik need inimesed oleksid ühise eesmärgi nimel töötades uhked Euroopa kultuuripealinna üle.»