Et Palupera küla kõrvale plaanitakse uusi kruusakarjääre, oli kohalikele ehmatus. Olukorra teeb keerukamaks see, et need kaevandusalad on Otepää valla territooriumil, aga Elva valla ja Palupera küla piiri ääres. Otepää valla maad seal ei ole tihedalt asustatud, liikluskoormus, müra ja tolm mõjutavad Palupera inimesi.