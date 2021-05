Ühe otsaseinale on kirjutatud galerii No1 ning nimed Enn Tegova ja Hando Tamm, teise otsale on maalitud tähekombinatsioon H&N. Pandagu tähele: see ei ole H&M. Nõnda et sinna ei ole asja neil, kes tahaksid rõivaid osta. Neis kahes valges ruumis on kahe mehe kunstinäitus.