Tartu raekoja tornis kõlab täna lastekaitsepäeva puhul kell 12 ja 18 popurrii, millesse kariljonist Merle Kollom on seadnud hästi-hästi tuntud lastelaulud «Mu koduke on tilluke» (August Kiiss) ja «Kes aias», mis on õigupoolest ringmäng.