Turul osalemise tasu on 20 eurot ning see sisaldab müügiplatsi ja müügiinventari renti üheks laupäevaks. Autovabaduse puiestee disainiturgudele on lubatud osalema need kauplejad, kes on Tartu linnavalitsuse raamatupidamisteenistuse poolt väljastatud osalustasu arve õigks ajaks tasunud.