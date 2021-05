Tartu ülikooli botaanikaaia XI aiapäev toimub taas

Aiapäev kestab kell 10–1i. Kõik müüjad on aias hajutatud ning asukohtade info on üleval botaanikaaia väravates ja ka viitadena aias. Avatud on ka Kroonuaia värav. Korraldajad paluvad aias liikumisel üksteisega arvestada ja hoida distantsi. Haigena püsida kodus!



Aiapäevale tulevad oma taimi müüma Elise Aed, Ellen Rajatalu, Enno talu, Haavaemand, Haideaed, Helga taimeaed, Helle Treier, Järvselja taimeaed, Kaevandi OÜ, Mädapea mõis, Nõrga talu, Nõo aiaäri, Rebase talu puukool, Sommerista aed, Sulev Savisaar, Valgeanso talu, Viktors Goba ja Tartu ülikooli botaanikaaed.