Ajalooline sõit Emajõel

Esimene sõit tehti aastal 1899, kui eesrindlik Kavastu mõisaomanik parun Werner Wulff kohalike ärimeeste meeleheaks jõekallaste vahele parve käima pani. Tol ajal oli sildade ehitamine nii aja kui ka raha poolest kulukas, Tartust Peipsini saadi sildadeta hakkama lausa 1930. aastani. Peamine jõeületus käis siis just parvede ja paatidega, mis võis teinekord lausa eluohtlik olla, sest lisaks inimestele tuli alustele mahutada ka hobused.

Kavastu parve üleveokett katkes 1983. aastal, selle tagajärjel kadus parv allavoolu ja hoorataski vajus jõevoogudesse. Seejärel läks mööda enam kui 15 aastat ilma parveta, alles 1999. aastal tõsteti vana hooratas jõepõhjast üles ja parv taastati Luunja valla ja ASi Giga toonase juhataja Tiit Veeberi koostöös.

Pildil parvemees Valdek Janno. FOTO: Margus Ansu

«Tänu Tiidule see asi siin olemas on, sest vaevalt vallal oleks selline mõte iseseisvalt tulnud,» kiitis sihtasutuse Luunja Jõesadam nõukogu liige Heino Saar nüüdseks meie seast lahkunud ettevõtja tegu. «Üks asi on juba rahaline pool, kuna tol ajal oli raha leidmine veel raskem kui praegu, aga sama oluline oli muidugi Tiidu entusiasm,» lisas ta.

Tänu Emajõe Jõeriigi arenguprogrammile, mis oli omasuguste seas üks esimesi, saadi toetust ka vallalt, see oli aga pigem sümboolne ja enamik raha parve taastamiseks tuli siiski Veeberi taskust.

Restaureerimine võttis küll plaanitust kauem aega, kuid parve sajandaks aastapäevaks said vajalikud tööd tehtud ja oma esimese sõidu tegi ennistatud sõiduk 1999. aasta aprillis. Päris algset puidust parve siiski ei taastatud ja uus alus sai metallist, nagu selle nõukogudeaegne eelkäija. Jõeohutuse tagamiseks võõbati see valgeks.

Kui mees ise parasjagu magas, siis vedas tema 95-aastane ema inimesed edukalt üle jõe, meenutas Heino Saar parve tippaegu.

Taasavamise järel toimunud esimesed sõidud viisid teisele kaldale roheliste rattaretke 1300 osalejat, kes parvele pääsemiseks ootasid kannatlikult tunde järjekorras.

Kui sajand tagasi oli parv kohalike kaupmeeste igapäevane transpordivahend, siis tänapäeval on tegemist pigem ligitõmbava vaatamisväärsusega. Sõitjate hulk sõltub paljuski ilmataadi armust, ürituste toimumisest ja viimasel ajal muidugi ka valitsuse kehtestatud piirangutest.

«Varem juhtus ikka rohkem, et pidi pikkade kummikutega parvele tulema, aga viimastel aastatel pole nii suurt lumesula olnud,» meenutas Saar. «Kui Peipsi veetase oli kõrgem, siis peeti tavaliseks, et see ujutas ka Emajõe kaldad üle.»

Parvega poodi ja tagasi

Mõned kohalikud inimesed käivad küll veel teisel pool jõge tööl ja koolis, kuid Saare sõnul on seda aina vähem. «Suvekuudel juhtub siiski ka seda, et parvele on järjekord ja mõnel nädalavahetusel tuleb parvemehel hoolega vändata.» Ketikolinat kuuleb siis Saar, kes on paadisadama lähedal elanud juba 65 aastat, oma koduhoovigi.