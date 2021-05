Taas tõstavad pead aiapidajate suured nuhtlused – nälkjad. Peavalu põhjustavad just võõrliigid: hispaania teetigu ja mustpeanälkjas. Kui mõni aiapidaja lootis, et tänavune külmem talv on neid tüütutest nälkjatest vabastanud, siis päris nii läinud pole.