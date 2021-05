Bakalaureuseõpingud ei pea piirduma kuiva teooriaga

Sel õppeaastal algab kolmas programm, millega ülikool soovib pakkuda enese proovilepanekut neile noortele, kes on gümnaasiumi lõpuklassis millegagi silma paistnud, näiteks osalenud olümpiaadidel või saanud riigieksamitel kõrgeid punkte.

Kuna mõned õpilased on bakalaureuseõpingute alguse väärsed teadmised juba gümnaasiumis omandanud, pole neil ülikoolis põnev ja nad kas langevad välja või siis otsustavad juba eos välisülikooli kasuks, kus on arenguvõimalusi rohkem, nentis Tartu ülikooli teaduskooli võistlus- ja õppekorraldusspetsialist Kelli Hanschmidt.

Et helgete peade lahkumist vältida, paneb programm «Talendid Tartusse!» andekad tudengid loengupingi nühkimise kõrval kohe praktilisse keskkonda. Osaleda saab teadus- või ettevõtlusprojektis, aga ka noore õpetaja projektis.

Hea hüppelaud

«Teadusprojektide juurde muidu naljalt ei saa, sest pole rahastust ega tutvusi,» lausus Hanschmidt. «Selle projekti põhieesmärk oligi uksi avada ja pakkuda õpilastele võimalusi, mille ligi nad niisama ei pääseks.»

Võrust pärit majandusteaduse üliõpilane Karolin Ossip liitus ettevõtmisega selle esimesel aastal, kui sai pärast gümnaasiumis majandusolümpiaadil osalemist ülikoolilt kutse nii õpingutele kui ka talentide programmi.

Kandideerimiseks tuli saata motivatsioonikiri ja valida tegevussuund. «Saatsin midagi kiirelt ära. Ei teadnud, mis see endast kujutab,» rääkis Ossip, kes kipubki enda sõnul olema pisut rutakas. «Mõtlesin, et kui programmi saan, siis vaatan edasi, kui ei saa, ei juhtu ka midagi.»

Kelli Hanschmidt, programmi «Talendid Tartusse!» eestvedaja

Nüüd on Ossip programmi kaudu saanud kaasa teha ülikooli neuroturunduse laboris, kus üks tööriistu on pilgujälgimisprillid. Nendega on ta muu hulgas uurinud seda, kas inimesed Postimeest lugedes reklaame märkavad ja missuguseid reaktsioone nende nägemine esile kutsub.

«See on hästi hea hüppelaud olnud,» lausus ta. Kohene kokkupuude aine praktilise poolega andis talle indu edasi tegutseda: möödunud sügisel asutas ta kahe mõttekaaslasega ülikooli investeerimis­klubi, kus on nüüd juba üle 200 liikme.

Igal aastal valitakse programmi kuni sada noort, ent kaks aastat väldanud programm pole kummalgi aastal kõiki kohti täis saanud. «Esimesel aastal oli 50 osalejat. Sel õppeaastal oli aktiivseid toimetajaid 62,» ütles Kelli Hanschmidt.

Isemoodi seosed

Avaldusi on laekunud küll pisut rohkem ja vastu on võetud ka neid, kes pole formaalselt kõiki tingimusi täitnud. «Hästi suur osa on motivatsioonikirjal, kus saab oma soovi meile põhjendada,» rõhutas Hanschmidt.

Nii jäi talentide programmi eestvedajatele silma Tartu noormees Andres Reintam, kes oli gümnaasiumis kirjutanud uurimistöö naftatöötlustehases eraldatud bakteritüvede lagundamisvõimest. Töö sai ka rahvusvahelisel konkursil Google Science Fair auhinnalise koha.