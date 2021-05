Võime mõelda põhjustele. On täiesti mõistetav, et naine ei ole sünnitusmasin ning pere loomine ja järelkasvu saamine on üldjuhul siiski kaalutletud otsus. Kas ja kuidas selleni jõutakse, on igaühe isiklik asi. Riik saab aga luua keskkonna, mis soodustab iibe kasvu. Kuid meetmetes on selgelt vajakajäämisi. Näiteks tulumaksusoodustuste kaotamine eluasemelaenu intressilt pole kuidagi noorele perele toeks kodu soetamisel. Arvestades sissetulekuid ja kinnisvara hindu, on laenulepingunigi jõudmine paljude jaoks juba omaette kunst.