Nele Ivask ja Martin Kikas: Tartu energiamajanduse tulevik on energiakogukonnad

Rohepööre on protsess, mis toimub arenenud riikides aina suurema hooga ega jäta puudutamata ühtegi ühiskonna tasandit alates Euroopa Liidu ametkondadest kuni väikeste kogukondade ja üksikisikuni. Rohepöörde tuumteemaks on kliimaeesmärgid ja kasvuhoonegaaside vähendamine. Kliimaeesmärkide saavutamisel on võtmeroll energeetikasektori ümberkorraldamisel taastuvenergeetika suunas ning seda arukal ja majanduslikult kestlikul viisil.