Miitingul rääkis Anastasiya Fiadotava, kes muu hulgas ütles, et politsei pidas Tsihhanovski kinni legaalsel valimiseelsel üritusel ja ta on praeguseni vangistuses. Kohut ei ole veel olnud, kuid teda ähvardab 12 aastat vanglakaristust.

Teiseks tänase meeleavalduse ajendiks on asjaolu, et Valgevene võimud sulgesid populaarse veebiportaali tut.by, mis seisis valgevenelaste hea käekäigu eest. «Inimesed lugesid seda palju ja said aru, et Valgevene valitsus ei ole nii hea, nagu proovib välja näidata,» ütles Fiadotava.