Sellest kirjutas Tartu Postimehele Ene Tellismaa, kes on neid kuulama sattunud 26. mail, 27. ja 28. mail. Esimesel päeval kella veerand seitsme ajal, kahel järgmisel kell kolmveerand kümme.

Ene Tellismaa ütles, et esimesel õhtul laulsid noored esinejad hoolimata vihmast ja tema mõtles, et see on küllap protest halva ilma vastu. Kuulajaid oli vähe.

«Suve kaunis laul hääbub õige pea.

Kas ka varjude siluett, ümber kõle sügistuule naer ...»

«Nad lahkuvad jooksujalu ja repertuaaris ongi ainult see üks laul. Aga tuju teevad nad alati nii heaks,» kirjutas Ene Tellismaa.

Väikese uurimistöö tulemusena on nüüd selgunud, et Ene Tellismaa on olnud tunnistaja 1. juunil esietenduva rännaklavastuse «Läbi linna: Karlova» ühele episoodile, mida on vaja olnud läbi mängida.

Etendus näeb välja selline, et Karlova linnajaos jalutab kolm seltskonda vaatajaid ja näitlejaid samal ajal kolme eri rada pidi, et lõpuks ühel ja samal ajal kohtuda. Etenduse lavastaja on Jaanika Tammaru.

Jaanika Tammaru selgitas, et «Läbi linna: Karlova» kuulub kogukonnafestivali «Läbi linna» programmi. See ühendab rännaklavastust, kogukondlikke ettevõtmisi, kodukohvikuid ja kunstiprojekte. Kõige kohta saab täpsemalt lugeda veebiaadressilt labilinna.ee.

Järgmisel aastal jõuab festival Supilinna, 2023. aastal Ülejõele ja 2024. aastal Annelinna. Iga linnaosa tänavanurgad ja majad, õhustiku tunnetus, lood, kunagised ja praegused elanikud ongi lavastuste inspiratsioon ja sisu.