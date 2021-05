Galerii ja video ⟩ Lapsed soovivad, et uues lastehaiglas ei alustaks koristajatädi hommikul kell 6

Maarjamõisas sai nurgakivi uus lastehaigla, aga ka meditsiinilinnaku teise otsa rajatav uus operatsiooniplokk ja kõrvakliinik.

Kui poleks kohal olnud Laulupesa stuudio ansamblit «Väikesed tähed», oleks sündmus jäänud traditsiooniliselt kuivaks ja tüütukski, nagu seesugused rituaalid ikka. Kui lapsed ühe energiast pakatava laulu olid ära laulnud ning teiseks ja kolmandaks valmistusid, oli võimalik neilt uurida, kas keegi on kunagi haiglas olnud ja milline peaks haigla olema.

Mitmed olid. Keegi oli olnud gripi pärast, keegi sporditrauma ja keegi päris tõsise haiguse pärast. Kõik teadsid, milleks haiglat vaja on.

«Oi, kõik meeldis seal,» vastas üks laulutüdruk õhinaga, ja selles vastuses peegeldus see, et teda hoiti ja raviti hästi ning ta sai ruttu terveks.

Mis ei meeldinud?

«See, et hommikul kell 6 tuli koristajatädi!» vastas üks.

«Seinad võiksid olla uued ja ruumid ilusad,» arvas teine.

«Võiks olla nii, et lapsel oleks olla lõbus,» ütles kolmas. «Voodipesu võiks ka olla ilus, mingite värviliste piltidega näiteks.»

Kõik unistavad parimast

Maarjamõisa meditsiinilinnaku uute majade valmimiseni läheb umbes poolteist aastat aega, ja eks siis näib, kas lisaks betooni ja klaasi, meditsiinitehnika ja kommunikatsioonisüsteemide, mööbli ja arvutite ning personali ja patsientide peale mõtlejail tuleb pähe see, et haige lapse unele on kell kuus algav koristamine liiast või et voodipesu võiks olla täiskasvanud patsientide omast erinev, kirev nagu muinasjuturaamat. Äkki tuleb!

Samas ei saa kahelda selles, et nurgakivi panekul viibinud ehituse projektijuht Toomas Kivastik, minister Tanek Kiik, Tartu ülikooli rektor Toomas Asser, linnapea Urmas Klaas, kliinikumi juht Priit Perens ja lastekliiniku juht Vallo Tillmann ning arhitektid, projekteerijad ja ehitajad ei sooviks lastekliinikule ainult kõige paremat, professionaalseid ja lahke meelega töötajaid, lastesõbralikke ruume ja kõrgtasemel tehnoloogiat, mis ravimise täpseks ja efektiivseks teeb.

Maarjamõisa kolmandas ehitusjärgus rajatakse M-maja ning uus C-maja. M ongi tulevane lastehaigla, mis asub endise erakorralise meditsiini osakonna parkla kohal ning saab olema ühendatud G- ja H-majadega.

Kuus korrust maa peal

Kliinikumi projektijuhi Toomas Kivastiku sõnul on kuue maapealse korrusega lastehaigla üks eesmärk koondada lastega seotud ravitöö kliinikumi peamajja. See võimaldab teha ravitööd kompaktselt ja ühes kohas. Uues lastehaiglas on paremad tingimused haiglaraviks, aga ka päevaraviks ning ambulatoorsete vastuvõttude jaoks. Oluliselt paranevad võimalused radioloogiliste ja teiste uuringute tegemiseks ning koostööks haigla teiste üksustega. Lastehaigla kolmandale korrusele tulevad nii lasteintensiivravi- kui ka vastsündinute osakonna palatid. Nii on neil osakondadel samalt korruselt ühendus sünnitustubadega juhuks, kui vastsündinu vajab üleviimist lastehaiglasse.

C-korpus ehitatakse aga endise hoone asemel, mistõttu vana hoonetiib lammutati. Neljakorruselisse C-korpusesse seatakse sisse uus operatsiooniplokk ja kõrvakliinik, samuti hakatakse seal tegelema naistekliiniku perekeskuse külastajate ning näo- lõualuudekirurgia eriala patsientidega.

Kümned tuhanded ruutmeetrid