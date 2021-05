Tartu linnavalitsuse postkasti potsatas 24. mail keskkonnaametilt kiri, milles küsiti seisukohta Ihaste tee 18 kinnistul kavandatava lageraie kohta. See ajendas Ihaste seltsi koostama avalikku kirja, et linnavalitsus raiele kooskõlastust ei annaks.

Ihaste seltsi juhatuse liikme Kalle Pildi sõnul ei ole see mõistlik, et alal, kus on detailplaneering kehtestamata, plaanitakse kümnel hektaril lageraiet. «See tähendab lihtsalt seda, et kõigepealt võetakse suurem osa puid maha ja pärast vaadatakse, mis edasi saab,» ütles Pilt.