Eesti koondis läheb Tour of Estoniat võitma

Tipp­rattur usub, et ligi saja ratturi ja 16 meeskonna seas on Eesti koondis võimeline võidu koju jätma.

«Rada on meile kõigile uus ning saab olema huvitav,» ütles Martin Laas. Tema sõnul on Tour of Estonia hea koht Eesti koondisele koos võistlemiseks ning Laas saab ka ise end sõitjana proovile panna. «See on taseme mõttes ehk mõnest suurvõistlusest lahjem, aga ikkagi lihtne see ei ole. Mihkel Räim ja tema tiim on üks põhikonkurente,» tõdes Laas.