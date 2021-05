Merike Aomets: maal on hea, kuid rongid siin enam ei peatu…

Maal on hea elada, parem kui linnas. Miks? Maal on vabadus, avatus. Maal saab minna hommikumantlis või kasvõi öösärgis varajasel hommikul trepile linnulaulu kuulama, õhtul enne uinumist õunapuude õielehtede langemist jälgida, suveõhtutel pärast sooja päeva põllult hoovavat valmiva vilja lõhna tunda ja uinuda ritsikate sirina saatel, sügisese metsa kohal vikerkaart imetleda, ja muidugi kõiksuguseid elamisega seotud töid teha. Olmetingimused on enamasti nagu linnas, pesumasinate ja pesemisvõimalusega voolava vee all, ning internetiühendus pole ka enam luksus, igapäevane asi.