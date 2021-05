Mai algul saabus ehmatav uudis, et Ülenurmes asuv armeenia restoran Naos võib kaduda, sest sinna kavatsetakse ehitada neljarajaline maantee. Perekondlike kohustuste tõttu olen igal suvel käinud Võrus ja teinud Tallinnast sõites peatuse just selles hubases armeenia söögikohas, ilma et peaks sõitma teeremontidest küllastunud Tartu kesklinna või napsama rämpstoitu kuskilt bensukast.