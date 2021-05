Maasturiklubi esindajad Taiyo Kalliste (vasakul) ja Urvo Männama näitasid Tartu lennujaama lähistel kohta, kus RMK masinad on tee segi pööranud. Klubi liikmed seal aga sõita ei tohi. FOTO: Sille Annuk

MTÜ Tartu Off-Road Klubi on tegutsenud 2007. aastast, mil viiel mehel turgatas pähe mõte luua kohalik maasturientusiastide organisatsioon. Aastate jooksul on nad korraldanud võistlusi, ühisüritusi ja väljasõite, klubihoones on koos ehitatud ka võistlusautosid.