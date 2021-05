Eile sadas pea terve päev vihma, aga tõelisi loodusenautijaid see ei takistanud ning nii oli neid ka Tartu ülikooli botaanikaaias. Ilmavaatlejad lubavad, et praegune jahe ja sajune ilm võtab peagi palju parema pöörde ning ka tänavu suvel saab ringi liikuda vihmavarjuta, minna randa päevitama ja suplema ning nautida muid Eesti suve võlusid. FOTO: Margus Ansu

Mai on möödunud sajuselt ja kui inimestele see nõnda meeltmööda pole, siis taimedele küll – kõikjal vaatab vastu lopsakus ja rohelus. Vihmane ja jahedapoolne ilm veel rannamõnusid nautima ei kutsu, aga on kindel, et sel suvel on oodata nii kuuma ja päikeselist kui ka niisket ning jahedat ilma.