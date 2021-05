Eesti looduse mõttekoja loengusarja üks eesmärke on tutvustada doktoritöödes tehtud avastusi eesti keeles ja võimalikult kompaktselt. «Ettekanded on suunatud kõigile huvilistele, sh organisatsioonidele ja ettevõtetele, kelle tegevus on loodusega seotud,» rääkis looduseuurijate seltsi (LUS) president ja Eesti looduse mõttekoja üks eestvedajaid akadeemik Urmas Kõljalg.