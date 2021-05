Tartu kehtestas linna rentnikele uued abimeetmed

«Alates maist on valitsus vähendanud koroonaviirusest tingitud piiranguid järk-järgult, mistõttu on linna rentnikud saanud ka sel kevadel tegutseda piiratult. Majandusliku toimetuleku säilitamiseks kehtestasime abimeetmed, et linnale olulised tegevused saaksid praegusel keerulisel perioodil meie rendipindadel jätkuda,» selgitas linnapea Urmas Klaas.